Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar!

Kazada hayatını kaybeden pilot Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar!
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13 Mart 2020 20:03
Arjantinli santrfor Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak kazasında pilotun ticari uçak sürme lisansı olmadığı ortaya çıktı. 

Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Biriminden (AAIB) yapılan açıklamaya göre, Sala'nın öldüğü uçak kazasında hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuşu yapmak için yeterli tecrübesi ve ticari uçak sürme lisansının olmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca uçağın da ticari çalışma lisansının olmadığı belirtildi.

Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak 2019'da Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

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