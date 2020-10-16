Emiliano Sala'nın uçak kazasında suçlu açıklandı

Nantes'tan Cradiff'e transfer olurken yaptığı seyahat sırasında uçağı düşen ve hayatını kaybeden Arjantinli forvet Emiliano Sala'nın soruşturmasında sorumlu kişinin ismi yayınlandıç

Haber; Sporx.com dış haberler
Emiliano Sala'nın uçak kazasında suçlu açıklandı
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16 Ekim 2020 05:17
Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın trajik uçak kazasındaki ölümünün ardından gerçekleşen soruşturmada İngiliz Sivil Havacılık İdaresi kazaya sebep olan kişiyle ilgili isim açıkladı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada uçağı aslında uçurması gereken kişi olan David Henderson isimli pilotun suçlu ilan edildiği belirtildi. Yapılan soruşturma neticesinde olay günü kendisinin yerine David Ibbotson isimli pilotu geçiren Henderson'un bu hareketi "ihmakal bir tavırla hareket ederek sivil havacılığa ait bir uçağın ticari amaçla kullanılması" olarak değerlendirildi.

Olay günü David Henderson isimli pilotun, Sala'nın içinde olduğu David Ibbotson isimli pilota görev değişikliği teklifi yaparak "Nantes'da bir haftasonu geçirmek ister misin?" sözlerini kullandığı ortaya çıktı.

Konunun en trajik kısmı Henderson'un yerine geçen Ibbotsun'un gece uçak uçurma yetkisinin olmadığının sonradan ortaya çıkması oldu.

21 Ocak 2019'da Emiliano Sala'yı taşıyan uçakta pilot dışında mürettebat olmadığı, 8 Şubat'ta Sala'nın cesedi bulunmuştu ancak pilot David Ibbotson'un cansız bedenine hala rastlanamadı.



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