Emiliano Sala'dan Galatasaray itirafı

Sezon başında Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emiliano Sala, Fransız basınına verdiği röportajında çok önemli bir itirafta bulundu.
Eylül ayında L'Equipe, Nantes'in Galatasaray'ın Sala için yaptığı teklifi geri çevirdiğini manşetlerine taşımıştı. L'Equipe, bu kez Sala ile gerçekleştirilen röportajda golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takımı sordu.
L'Equipe adına röportajı gerçekleştiren Hugo Delom'un Sala'ya Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmemesini sorması üzerine golcü oyuncu, ''Açıkçası kötüydü. Nantes'ın teklifi kabul etmemesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Pek iyi değildim, mutlu değildim. Strasbourg maçından sonra (1 Eylül) çok mutsuzdum. Hocama artık takım için iyi performans veremeyeceğimi söylemiştim. Hala Avrupa kupalarında oynayan bir takımda olmayı hayal ediyorum. Her gün çalışmaya devam ediyorum. Artık daha iyiyim, elimden geleni yapmaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.
L'Equipe, Eylül ayında Galatasaray'ın transfer döneminde Nantes'a Sala için teklif yaptığını ancak Fransız kulübünün bunu kabul etmediğini manşetine taşımıştı.
2020 yılına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan Emiliano Sala, bu sezon 9 lig maçıdna 7 gole imza attı.
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Eylül ayında L'Equipe, Nantes'in Galatasaray'ın Sala için yaptığı teklifi geri çevirdiğini manşetlerine taşımıştı. L'Equipe, bu kez Sala ile gerçekleştirilen röportajda golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takımı sordu.
L'Equipe adına röportajı gerçekleştiren Hugo Delom'un Sala'ya Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmemesini sorması üzerine golcü oyuncu, ''Açıkçası kötüydü. Nantes'ın teklifi kabul etmemesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Pek iyi değildim, mutlu değildim. Strasbourg maçından sonra (1 Eylül) çok mutsuzdum. Hocama artık takım için iyi performans veremeyeceğimi söylemiştim. Hala Avrupa kupalarında oynayan bir takımda olmayı hayal ediyorum. Her gün çalışmaya devam ediyorum. Artık daha iyiyim, elimden geleni yapmaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.
L'Equipe, Eylül ayında Galatasaray'ın transfer döneminde Nantes'a Sala için teklif yaptığını ancak Fransız kulübünün bunu kabul etmediğini manşetine taşımıştı.
2020 yılına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan Emiliano Sala, bu sezon 9 lig maçıdna 7 gole imza attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın