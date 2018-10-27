Emiliano Sala'dan Galatasaray itirafı

Sezon başında'ın gündeminde yer alan Emiliano Sala, Fransız basınına verdiği röportajında çok önemli bir itirafta bulundu.Eylül ayında L'Equipe, Nantes'in Galatasaray'ın Sala için yaptığı teklifi geri çevirdiğini manşetlerine taşımıştı. L'Equipe, bu kez Sala ile gerçekleştirilen röportajda golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takımı sordu.adına röportajı gerçekleştiren'un Sala'ya Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmemesini sorması üzerine golcü oyuncu,ifadelerini kullandı.L'Equipe, Eylül ayında Galatasaray'ın transfer döneminde Nantes'a Sala için teklif yaptığını ancak Fransız kulübünün bunu kabul etmediğini manşetine taşımıştı.2020 yılına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan Emiliano Sala, bu sezon 9 lig maçıdna 7 gole imza attı.