  •  
    Onyekuru çok sinirlendi "Hep onun yüzünden..."
  •  
    iddaa fenomeninden günün kuponu yayında
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...
  •  
    Transfer için düğmeye basıldı! "2 gönder, 2 al"
  •  
    Ali Koç da devreye girdi, "Hasan Ali" zirveye çıktı!

Emiliano Sala'dan Galatasaray itirafı

Emiliano Sala, sezon başında kendisi için Galatasaray'dan gelen teklifin Nantes tarafından kabul edilmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emiliano Sala'dan Galatasaray itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2018 14:42
Sezon başında Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emiliano Sala, Fransız basınına verdiği röportajında çok önemli bir itirafta bulundu.

Eylül ayında L'Equipe, Nantes'in Galatasaray'ın Sala için yaptığı teklifi geri çevirdiğini manşetlerine taşımıştı. L'Equipe, bu kez Sala ile gerçekleştirilen röportajda golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takımı sordu.

L'Equipe adına röportajı gerçekleştiren Hugo Delom'un Sala'ya Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edilmemesini sorması üzerine golcü oyuncu, ''Açıkçası kötüydü. Nantes'ın teklifi kabul etmemesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Pek iyi değildim, mutlu değildim. Strasbourg maçından sonra (1 Eylül) çok mutsuzdum. Hocama artık takım için iyi performans veremeyeceğimi söylemiştim. Hala Avrupa kupalarında oynayan bir takımda olmayı hayal ediyorum. Her gün çalışmaya devam ediyorum. Artık daha iyiyim, elimden geleni yapmaya çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.

L'Equipe, Eylül ayında Galatasaray'ın transfer döneminde Nantes'a Sala için teklif yaptığını ancak Fransız kulübünün bunu kabul etmediğini manşetine taşımıştı.

2020 yılına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan Emiliano Sala, bu sezon 9 lig maçıdna 7 gole imza attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için