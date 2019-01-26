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Emiliano Sala için gözyaşları sel oldu

Emiliano Sala'nın uçağının kaybolması, Nantes antrenmanında gözyaşlarına neden oldu. Messi de, "N'olur aramayı sürdürün" çağrısı yaptı.

Kaynak: Takvim
Emiliano Sala için gözyaşları sel oldu
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26 Ocak 2019 10:47
Fransa'dan Galler'e giderken uçağı kaybolan 28 yaşındaki Emiliano Sala'yla ilgili bir ize rastlanamayınca arama çalışmalarının durdurulduğu açıklandı. Bu haber çok büyük bir üzüntü yarattı. Sala'nın Nantes'taki takım arkadaşları ve teknik direktörü Vahid Halilhodzic idmanda gözyaşlarına hakim olamadı. Abla Romina Sala ise "Hissediyorum Emiliano ölmedi. Arama çalışmaları yeniden başlamalı" ifadesini kullandı.



İspanyol ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, vatandaşı Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmalarının durdurulmaması çağrısında bulundu. Arjantinli futbolcu, Sala'nın arkadaşları ve ailesine de destek mesajı gönderdi. Messi'nin yanı sıra Manchester City'nin yıldızı Agüero, Dortmund forması giyen Witsel, Marsilyalı Thauvin gibi futbol dünyasındanbirçok isim, arama çalışmalarının devam etmesiyle ilgili görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.



Sala'nın Nantes'taki hocası Vahid Halilhodzic ve arkadaşları arama çalışmalarının durdurulması haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı..

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