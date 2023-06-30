Emiliano Sala davasında karar verildi!

Cardiff City'nin Nantes'ten satın aldığı ancak uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için mahkeme kararını verdi. FIFA, Nantes kulübünü haklı bulurken, Fransız ekibine kalan taksitlerin ödenmesini hükmetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Emiliano Sala davasında karar verildi!
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30 Haziran 2023 17:45
4 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın mahkemesi sonuçlandı.

L'Equipe'e göre; Emiliano Sala'nın vefatından 4 yıl sonra Cardiff'in Nantes'a ödemesi gereken €17M'nun tamamının ödenmesine karar verildi.

Cardiff, anlaşmanın son iki taksiti olan 6 ve 5 milyon euroyu Fransız kulübüne ödeyecek.

İngiliz ekibi Spor Tahkim Mahkemesi'ne(CAS) başvursa da buradan bir sonuç alamadı.

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