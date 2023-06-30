Emiliano Sala davasında karar verildi!

4 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın mahkemesi sonuçlandı.



L'Equipe'e göre; Emiliano Sala'nın vefatından 4 yıl sonra Cardiff'in Nantes'a ödemesi gereken €17M'nun tamamının ödenmesine karar verildi.



Cardiff, anlaşmanın son iki taksiti olan 6 ve 5 milyon euroyu Fransız kulübüne ödeyecek.



İngiliz ekibi Spor Tahkim Mahkemesi'ne(CAS) başvursa da buradan bir sonuç alamadı.





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