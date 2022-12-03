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Emiliano Martinez: "Arjantin'in yüzde 99'u Messi"

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Avustralya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Emiliano Martinez: 'Arjantin'in yüzde 99'u Messi'
Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Avustralya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Messi'nin takım için çok önemli olduğunu söyleyen Martinez, "Lionel Messi takımın yüzde 99.9'unu oluşturuyor. Bizler, bir şeyler yolunda gitmediğinde ona yardım etmeye çalışan o yüzde 0,1'lik kısımız." dedi.

Martinez ayrıca, "Adım adım ilerliyoruz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz ve sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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