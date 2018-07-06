Emil Forsberg: ''Zlatan ile karşılaştırılmam aptalca olur''

İsveç'in İsviçre'yi 1-0 yenip çeyrek finale çıktığı maçta takımının tek golünü kaydeden Emil Forsberg, maçın ardından konuştu.



''HEP BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUM''



Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Forsberg, "Hayatımdaki en önemli anı yaşadım. İsveç'i çeyrek finale taşımak harika hissettirdi. Küçüklüğümden bu yana bunun hayalini kuruyordum. Buraya gelmek için çok çalıştım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." sözlerini kullandı.



''ZLATAN EN İYİSİ''



Zlatan Ibrahimovic hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Zlatan, İsveç futbol tarihinin en iyisiydi. Benim onunla karşılaştırılmam aptalca. Ben Emil Forsberg'im ve takımıma elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda İsveç, her takımı eleyebilecek seviyede." dedi.



