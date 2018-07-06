Emil Forsberg: ''Zlatan ile karşılaştırılmam aptalca olur''

İsveç'i İsviçre karşısında zafere taşıyan golü atan Emil Forsberg, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsveç'in İsviçre'yi 1-0 yenip çeyrek finale çıktığı maçta takımının tek golünü kaydeden Emil Forsberg, maçın ardından konuştu.

''HEP BUNUN HAYALİNİ KURUYORDUM''

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Forsberg, "Hayatımdaki en önemli anı yaşadım. İsveç'i çeyrek finale taşımak harika hissettirdi. Küçüklüğümden bu yana bunun hayalini kuruyordum. Buraya gelmek için çok çalıştım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum." sözlerini kullandı.

''ZLATAN EN İYİSİ''

Zlatan Ibrahimovic hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Zlatan, İsveç futbol tarihinin en iyisiydi. Benim onunla karşılaştırılmam aptalca. Ben Emil Forsberg'im ve takımıma elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda İsveç, her takımı eleyebilecek seviyede." dedi.

Son Dakika Haberleri
...

Hikmet Karaman'dan Brezilya'ya Kupa baklavası: ''İnşallah uğurlu gelir''
...

Tataristan'ın başkenti Kazan, Dünya Kupası'na veda ediyor
...

İngiltere ve İsveç arasındaki tarihi rekabete yeni bir sayfa ekleniyor!

...

Hırvatistan ve Rusya arasındaki 4. randevu nefes kesecek! Tarihçesi...
...

Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...
...

John Stones: "Gördüğüm en düzenbaz, en pis takım Kolombiya"
...

Mustafa Çulcu: "Dünya Kupası finali Cüneyt Çakır'ın"
...

Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo teşekkürü
...

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanına kalp dayanmaz! Maçlar..
...

Kolombiya halkından Dünya Kupası sonrası inanılmaz karşılaşma!
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
Video Galeri
Foto Galeri