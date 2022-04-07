Emery: "Profesyonellik önemli ama futbol duygu oyunu"

Unai Emery, Villarreal'in Bayern Münih'i mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Emery: 'Profesyonellik önemli ama futbol duygu oyunu'
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07 Nisan 2022 05:27
Bayern Münih'i deviren Villarreal'in hocası Unai Emery, 1-0 kazandıkları maç sonrası konuştu.

İspanyol hoca Bayern Münih galibiyetini takım ruhunun getirdiğini söyleyerek, "Çok önemli bir galibiyet aldık ama bu geceyle ilgili beni en çok sevindiren şey takımın mutluluğunu görmek ve bunu hep birlikte paylaşmak oldu. Profesyonellik hayati önem taşır ama futbol duygu oyunudur!" açıklamasını yaptı.

Turu geçmek konusunda ise temkinli konuşan Emery, "Haftaya bundan daha fazlasını yapmalıyız. Ben ilk maçta gördüklerimden memnun oldum. İhtiyacımız olan şey rövanşta da buna benzer bir oyunla galip gelmek olacak" diye konuştu.

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