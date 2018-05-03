Emery: ''Paris'in lideri Neymar olmalı''

Paris Saint Germain'den ayrılacağı kesinleşen Unai Emery, Ligue 1'de oynayacakları Amiens maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Unai EMery, Brezilyalı yıldızları Neymar hakkında da dikkat çeken ifaeler kullandı.
Başarılı çalıştırıcı Neymar'ın sahada PSG'nin lideri olması gerektiğini dile getirirken ''Bence Paris SG'nin sahadaki lideri Neymar olmalı. Çünkü buraya dünyanın bir numarası olmak için geldi. Bu zaman gerektiren bir süreç'' ifadelerini kullandı.
Unai Emery, büyük takım olmak çok zor günlerin de geçirilmesinin gerektiğini söyledi ve ''Büyük takım olabilmek için böyle zor anlar da yaşamalısınız. Biz de bu sene böyle bir an yaşadık Bernabeu'da'' dedi.
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Unai EMery, Brezilyalı yıldızları Neymar hakkında da dikkat çeken ifaeler kullandı.
Başarılı çalıştırıcı Neymar'ın sahada PSG'nin lideri olması gerektiğini dile getirirken ''Bence Paris SG'nin sahadaki lideri Neymar olmalı. Çünkü buraya dünyanın bir numarası olmak için geldi. Bu zaman gerektiren bir süreç'' ifadelerini kullandı.
Unai Emery, büyük takım olmak çok zor günlerin de geçirilmesinin gerektiğini söyledi ve ''Büyük takım olabilmek için böyle zor anlar da yaşamalısınız. Biz de bu sene böyle bir an yaşadık Bernabeu'da'' dedi.
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