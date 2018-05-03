Emery: ''Paris'in lideri Neymar olmalı''

Paris Saint Germain'den ayrılacağı kesinleşen, Ligue 1'de oynayacaklarımaçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.Unai EMery, Brezilyalı yıldızlarıhakkında da dikkat çeken ifaeler kullandı.Başarılı çalıştırıcı Neymar'ın sahada PSG'nin lideri olması gerektiğini dile getirirkenifadelerini kullandı.Unai Emery, büyük takım olmak çok zor günlerin de geçirilmesinin gerektiğini söyledi vededi.