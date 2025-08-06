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Emerson Royal ilk maçında gündem oldu

Beşiktaş'ın istediği ancak Flamengo'nun yolunu tutan Emerson Royal, ilk maçındaki hareketleri ile gündem oldu.

calendar 06 Ağustos 2025 13:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Emerson Royal ilk maçında gündem oldu
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Emerson Royal, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a transfer olacakken son anda fikir değiştirip Flamengo'ya transfer olmuştu.

Ancak Flamengo ile ikinci maçına çıkan Emerson Royal, bu maçta transferinden daha çok ses getirecek bir performans gösterdi.

Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Emerson Royal'in sakatlanıp çıktığı ikinci maçındaki hareketleri gündem yarattı.

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