Emerson Royal ilk maçında gündem oldu

Emerson Royal, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a transfer olacakken son anda fikir değiştirip Flamengo'ya transfer olmuştu.
Ancak Flamengo ile ikinci maçına çıkan Emerson Royal, bu maçta transferinden daha çok ses getirecek bir performans gösterdi.
Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Emerson Royal'in sakatlanıp çıktığı ikinci maçındaki hareketleri gündem yarattı.
Ancak Flamengo ile ikinci maçına çıkan Emerson Royal, bu maçta transferinden daha çok ses getirecek bir performans gösterdi.
Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Emerson Royal'in sakatlanıp çıktığı ikinci maçındaki hareketleri gündem yarattı.
🧐 Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Emerson Royal'in sakatlanıp çıktığı ikinci maçındaki hareketleri gündem yarattı.
Flamengo👀pic.twitter.com/ZL3BlCDkU5
— Sporxtv (@sporxtv) August 6, 2025