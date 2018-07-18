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Emenike'nin İstanbul'a geliş nedeni belli oldu

Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in 'Emenike ile demir işi yapacağız' açıklamasında sonra Nijeryalı golcü, Eren'i fabrikasını gezdi

Emenike'nin İstanbul'a geliş nedeni belli oldu
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18 Temmuz 2018 14:39
Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Emmanuel Emenike, Insatgram üzerinden İstanbul'a döndüğünü belirten bir paylaşımda bulunmuştu.

Nijeryalı oyuncunun Türkiye'ye transferi için geldiği iddia edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Emenike'nin İngiltere'de Crawley Town'ın başkanı olan Ziya Eren için İstanbul'a geldiği ve burada iş konuştukları ortaya çıktı.

İngiltere 2. Lig ekibi Crawley Town'un Kulüp Başkanı Ziya Eren ile demir-çelik işine girecek olan Emenike, ticarete de el atmış olacak. Instagram'dan durumun şifrelerini anlatmaya devam eden Emenike son olarak ise bulundukları yerden fotoğraf paylaştı





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