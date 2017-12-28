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Emenike'den Galatasaray'a Eboue teşekkürü

Olympiakos'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Emmanuel Emenike, kendisi gibi zor günler geçiren bir başka meslektaşına destek oldu.

Emenike'den Galatasaray'a Eboue teşekkürü
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28 Aralık 2017 12:01
Olympiakos'ta zor günler geçiren ve takımdan ayrılması an meselesi olan Emmanuel Emenike, kendisi gibi zor günler geçiren Eboue'ye destek verdi. Emmanuel Eboue'nin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılara teşekkür etti.

Ekonomik olarak çok zorda olduğunu itiraf eden ve psikolojik olarak da yıpranan Eboue'ye, eski kulübü Galatasaray'ın altyapıda antrenörlük yaptıracağı geçtiğimiz günlerde dile getirilmişti. Emenike, sarı-kırmızılı bu kulübün tavrını övdü.

"ARKADANDAYIZ GÜÇLÜ OL"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Emenike, Nijerya-Fildişi Sahili maçında Eboue ile karşı karşıya oldukları bir enstantane ile birlikte "Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol" mesajını yazdı



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