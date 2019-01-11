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Emenike'den F.Bahçe'ye transfer desteği!

Fenerbahçe yönetimi, kanatları güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses'i kiralamak için teklif yaptı. PAOK'ta oynayan Amr Ward için de Yunan ekibiyle görüşmeler başladı.

Kaynak: Sabah
Emenike'den F.Bahçe'ye transfer desteği!
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11 Ocak 2019 09:10
Fenerbahçe, kanatlara takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Moses için İngiliz ekibine kiralık teklifi yaptı.

EMENIKE'DEN BİLGİ ALDI!
Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayan Moses'in de ayrılığa sıcak baktığı ve Emenike'den Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği bildirildi. Fenerbahçe'de gündeme gelen bir diğer isim ise PAOK'tan Amr Warda oldu. Rodrigues'in Galatasaray'a gidişi sonrası transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için temaslar kuruldu. PAOK'un da Warda'yı satmak için yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

LUCAS'IN KEFİLİ ALEX
Fenerbahçe, Brezilya ekibi Parana'nın orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ı transfer listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, 18 yaşındaki futbolcu için Parana ile teması geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza,
Lucas hakkında "Onu beğeniyorum, çok iyi bir futbolcu olma potansiyeli var" yorumunu yaptı. Brezilyalı genç oyuncu, sözleşmesi gereği 6 milyon Euro bedel karşılığında serbest kalma hakkına sahip.

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