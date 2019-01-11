EMENIKE'DEN BİLGİ ALDI!

LUCAS'IN KEFİLİ ALEX

Fenerbahçe, kanatlara takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Moses için İngiliz ekibine kiralık teklifi yaptı.Ada ekibinde fazla forma şansı bulamayan Moses'in de ayrılığa sıcak baktığı ve Emenike'den Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği bildirildi. Fenerbahçe'de gündeme gelen bir diğer isim ise PAOK'tan Amr Warda oldu. Rodrigues'in Galatasaray'a gidişi sonrası transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için temaslar kuruldu. PAOK'un da Warda'yı satmak için yeşil ışık yaktığı ifade edildi.Fenerbahçe, Brezilya ekibi Parana'nın orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'ı transfer listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, 18 yaşındaki futbolcu için Parana ile teması geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza,Lucas hakkında "Onu beğeniyorum, çok iyi bir futbolcu olma potansiyeli var" yorumunu yaptı. Brezilyalı genç oyuncu, sözleşmesi gereği 6 milyon Euro bedel karşılığında serbest kalma hakkına sahip.