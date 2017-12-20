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Emenike için sürpriz Türkiye iddiası

CSKA Moskova'nın gündeminde olan Emenike için Türkiye'den de birkaç takımın devrede olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emenike için sürpriz Türkiye iddiası
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20 Aralık 2017 01:59
Olympiakos'tan devre arasında ayrılacağı kesinleşen Emmanuel Emenike için sürpriz bir Türkiye iddiası da geldi.

Kısa bir süre içerisinde Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Emenike'nin Türkiye'den de birkaç takımla görüştüğü ortaya çıktı.

CSKA Moskova'nın da gündeminde olduğu iddia edilen Emenike hakkında Rus basınında yer alan haberde, Nijeryalı oyuncunu henüz bir kulüple anlaşmadığı belirtildi. Haberde 'Birçok takımın ilgisi var ancak Emenike henüz Rusya'dan bir takımla anlaşma yapmadı. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olduğu gibi Türkiye'den de birkaç kulüp ilgileniyor' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Emenike ile Medipol Başakşehir'in ilgilendiği iddia edilmişti.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunu birkaç gün içerisinde Yunanistan temsilcisi ile yollarını ayırması bekleniyor.

Emenike bu sezon Olympiakos formasıyla 10 resmi maça çıkarken, 4 gole imza attı.



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