Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 13:33 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 13:33

Emekliye seyyanen zam verilecek mi? 2024 Emekliye seyyanen zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekliler yılı' ilan etmesiyle birlikte milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluşmuştu. Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Sandık öncesi emekliye zam müjdesi ufukta göründü. Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinde de artış yapılabileceği öne sürüldü. Peki, 2024'te emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

Emekliye seyyanen zam verilecek mi? 2024 Emekliye seyyanen zam müjdesi
Abone Ol
Asgari ücret 17 bin TL iken 6 milyon emeklinin zamlı maaşı 10 bin lirada kaldı. Peki, 2024'te emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?
SSK ve Bağkur emeklisi ek zam almıştı şimdi sırada en zam ve ikramiye düzenlemesi var. Ankara kulislerinde sızanlar milyonlarda bir kez daha heyecan yarattı. Emeklilerin talebi en düşük emekli maaşının açlık sınırı üstüne çıkması, asgari ücret seviyesine yaklaşmasıydı. Ocak ayında bu talep karşılık bulmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü 'emekli yılı' ilan etmesi başka düzenlemelerin sinyali olarak yorumlandı.

SEÇİMDEN 20 GÜN ÖNCESİ İŞARET EDİLDİ

Show Ana Haber'in aktardığına göre, kulislerde öne çıkan tarih 10 Mart, yani 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün önce. Erdoğan'ın sandık öncesi milyonlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Seyyanen zamda konuşulan miktar ise 4 bin lira!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE DE ARTIŞ GÖZÜKTÜ

Seyyanen zam gibi bir başka müjde de emekli ikramiyesi için gelebilir. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 2.000 olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 3.000 liraya yükseltilebilir.

Bir diğer ihtimal de Cumhuriyet ikramiyesinde olduğu gibi tutarın 5.000 liraya yükseltilmesi.şimdi Milyonlar yeni düzenlemeler için bir kez daha günleri saymaya başladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Gaziantep FK, Jamiro Monteiro'yu transfer etti Gaziantep FK Gaziantep FK, Jamiro Monteiro'yu transfer etti
Menemen FK'da son takviye Hakkı Spor Toto 1. Lig Menemen FK'da son takviye Hakkı
Manisa FK'dan kaleye hamle! Spor Toto 1. Lig Manisa FK'dan kaleye hamle!
Asya Kupası'nda kupa sahibini buluyor Dünya Futbolu Asya Kupası'nda kupa sahibini buluyor
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Umut Bozok: 'O takıma gitmeyi reddettim' Trabzonspor Umut Bozok: "O takıma gitmeyi reddettim"
TFF'den kulüplere 'zemin' resti! Fenerbahçe TFF'den kulüplere 'zemin' resti!
Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oluyor! Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oluyor!
Beşiktaş bir transferde daha sona yaklaştı: Başar Önal! Beşiktaş Beşiktaş bir transferde daha sona yaklaştı: Başar Önal!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kupada seri başı takımlar belli oldu
2
Beşiktaş, Muci transferini açıkladı!
3
Galatasaray için Kakuta iddiası
4
Beşiktaş'tan resmi temas: Al-Musrati
5
Emin Bayram'ın Avrupa'ya damga vuran performansı!
6
Ayhan Akman'dan Efe ve Hamza için flaş sözler!
7
Serdar Dursun, Fenerbahçe'de!

SON HABERLER

yukarı ok