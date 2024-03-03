Emekliye seyyanen zam var mı? 2024 son dakika

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde konuştu.

Konuşmasında muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama sürekli değişiyor, milletimiz de engin ferasetiyle kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sahnelenen Ali Cengiz oyunlarını çok iyi görüyor" diye konuştu.

Hayat pahalılığı mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, "En çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor" dedi.

"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" diyen Erdoğan, "Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edece, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hakettiği parayı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin merakla beklediği seyyanen zam için açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:



"Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum.

2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır.

Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız."

Vatandaşlardan 'sabır' isteyen Erdoğan, "Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Milletimizden sabır ve metanet istiyoruz" diye konuştu.