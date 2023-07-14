EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA 2023: Memur emeklisine seyyanen zam var mı?

Son dakika... Memur emeklisine seyyanen zam var mı? Seyyanen zammın 15 günlük farkı var mı?Haziran ayı enflasyonu bugün açıklandı. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Öte yandan enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor. Emekliye seyyanen zam var m? Son dakika Memur emeklisine seyyanen zam var mı 2023?En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören, SSK ve Bağ-kur emekli sandığı emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı.Kabul edilen kanunla; en düşük MEMUR aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.Kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 ZAM yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor.MHP Lideri Devlet Bahçeli, emeklilere yapılan zammın yeterli olmadığını açıkladı. Seyyanen zam çağrısında bulunan Bahçeli şöyle konuştu;"1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki, bu maaş yükselişi daha fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir, Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir. İkinci olarak, Perakende Kanununda haksız rekabeti önleyecek değişiklikler yapılması, SGK üst limiti, gelir vergisi dilimleri ve kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler işçi ve işveren yararını dikkate alacak şekilde gözden geçirilmelidir.Enflasyondaki düşüşe eşzamanlı olarak, işçilerimize ve asgari ücretle geçinen kardeşlerimize yapılan iyileştirmelerle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının artırılması satın alma gücünü nispeten koruyacaktır. Milletimizin her güzel insanına ne yapsak eksik, ne versek azdır. Döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan haksız fiyat artışlarıyla istifadeye kalkışan, fiyat etiketlerini güncellemek bahanesiyle acımasızlığa ortak olan, vatandaşımızın kesesine, devletimizin kasasına göz koyan fırsatçılarla da amansız şekilde mücadele edilmelidir."Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün ilk imzacısı olduğu torba teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıkladı. Teklifin Meclis Plan-Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi ve gelecek hafta Genel Kurul'dan çıkarılarak 15 Temmuz'daki maaş ödemelerine yetiştirilmesi planlanıyor. Memur maaşında ortalama yüzde 74 artış sağlanacağını belirten Güler, şunları söyledi:"Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 72 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibariyle 9 bin 105 TL iken, 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye, artış oranıyla beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır."8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.Emekli ve memur maaşlarına yönelik zamlarla ilgili birkaç senaryo masada dururken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zamlarındaki muhtemel formülleri değerlendirdi.Karakaş, haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz'da açıklanacağını belirterek, "Yarın Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Şimdi elimizde 5 aylık enflasyon verisi var. Toplamda yüzde 15,26. Biz öncelikle memurlar ve dolayısıyla memur emeklilerine gelecek olan zammı değerlendirmeye alırsak, hepimiz biliyoruz Memur emeklilerinin zam oranı doğrudan doğruya mevcut çalışan memurların maaşına göre değişmektedir.Memurlara yapılacak olan zam prosedürü zaten bellidir; enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6'lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam oranı var. Bu da yüzde 12,72'ye tekabül ediyor. Elbette yarın Haziran ayı enflasyonda bununla eklenmesiyle birlikte yüzde 14 veya yüzde 15'i bulabilir. Ancak bu dönem memur maaşlarına yapılacak olan güncelleme ve memur emeklisine yapılacak olan güncellemede bu oranların dikkate alınmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.Karakaş, en düşük memur maaşının yirmi 22 bin liraya yükseltilmesi için yüzde 94'e yakın bir artışın olması gerektiğini belirterek, "Şimdi en düşük memur maaşı derken ona da açıklık getirmek lazım. Biliyorsunuz memurlar sadece maaş almıyor. Dolayısıyla aile yardımı alan var, sosyal çocuk yardımı alan var ve başka yan hakları olanlar var.Biz burada evli olmayan bekar veya boşanmış olan ya da eşi çalıştığı için aile yardımı almayan çocuğu olmayan en düşük memurun maaşını baz alıyoruz. Bu anlamda yapılacak olan zam yüzde 94 seviyesinde, yüzde doksan dört seviyesine aldığımız zaman 11 bin 340 lirayı bu durumda 22 bin lirayı aşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Karakaş, memur maaşlarına yapılacak zammın 3 formül olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Burada en çok merak edilen soru; memur maaşlarına yapılacak olan zam oransal bir zam mı yoksa seyyanen bir zammı veya hem seyyanen hem oransal mı? Şimdi öncelikle seyyanen kelimesini değerli okurlarımız takip ediyordur. Ne anlama geldiğini merak ettikleri için 'seyyanen' kelimesinden bahsetmek istiyorum.Seyyanen kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup eşit ölçüde eşit oranda denk bir şekilde zam yapılması anlamına geliyor. Şimdi tamamen seyyanen zammın birçok sakıncası olduğu gibi az da olsa faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Benim kanaatim zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde birçok çalışma yapılmış durumda. Hazırlıklar zaten tamam. Ama buradaki yapılacak olan zam az önce de ifade ettiğim üzere oransal bazda mı, seyyanen mi veya ne kadar oransal, ne kadar seyyanen olacağına bağlıdır."