Haber Tarihi: 08 Şubat 2024 11:24 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 11:24

Emekliye seyyanen zam müjdesi: Emekliye seyyanen zam verilecek mi? 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekliler yılı' ilan etmesiyle birlikte milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluşmuştu. Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Sandık öncesi emekliye zam müjdesi ufukta göründü. Ayrıca emekli bayram ikramiyelerinde de artış yapılabileceği öne sürüldü. Peki, 2024'te emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

Emekliye seyyanen zam müjdesi: Emekliye seyyanen zam verilecek mi? 2024
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Asgari ücret 17 bin TL iken 6 milyon emeklinin zamlı maaşı 10 bin lirada kaldı. Peki, 2024'te emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?
SSK ve Bağkur emeklisi ek zam almıştı şimdi sırada en zam ve ikramiye düzenlemesi var. Ankara kulislerinde sızanlar milyonlarda bir kez daha heyecan yarattı. Emeklilerin talebi en düşük emekli maaşının açlık sınırı üstüne çıkması, asgari ücret seviyesine yaklaşmasıydı. Ocak ayında bu talep karşılık bulmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü 'emekli yılı' ilan etmesi başka düzenlemelerin sinyali olarak yorumlandı.

SEÇİMDEN 20 GÜN ÖNCESİ İŞARET EDİLDİ

Show Ana Haber'in aktardığına göre, kulislerde öne çıkan tarih 10 Mart, yani 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün önce. Erdoğan'ın sandık öncesi milyonlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Seyyanen zamda konuşulan miktar ise 4 bin lira!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE DE ARTIŞ GÖZÜKTÜ

Seyyanen zam gibi bir başka müjde de emekli ikramiyesi için gelebilir. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 2.000 olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 3.000 liraya yükseltilebilir.

Bir diğer ihtimal de Cumhuriyet ikramiyesinde olduğu gibi tutarın 5.000 liraya yükseltilmesi.şimdi Milyonlar yeni düzenlemeler için bir kez daha günleri saymaya başladı.

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