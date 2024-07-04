Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 11:53

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2024

Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Bu gelişmenin ardından emeklilere refah payı konusu merak ediliyor. Peki, emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2024

Emekliye refah payı var mı, verilecek mi? 2024
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklamanın ardından bedelli askerlikten, kıdem tazminatı tavanına kadar pek çok kalemde değişim yaşandı. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise emeklilere refah payında son durum...

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.

Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki son konuşmasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." dedi.

Bir gazetecinin "Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok." diye konuştu.
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