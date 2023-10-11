Emekliye ikramiyesi 29 Ekim 2023: Emekliye 5000 TL ikramiye var mı?

Emeklilere 100. yıl bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve emeklilere 29 Ekim'de bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği tartışmaları ve son gelişmeleri merak ediliyor. Kurban ve Ramazan Bayramları'nda yılda iki kez milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyeleri haricinde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Ara formüller için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı kulislerde konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ değerlendirmelerde bulundu. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emekliye 29 Ekim 100. yıl bayram ikramiyesi var mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5000 lira ikramiye gündemi meşgul etmeye başlamıştı. Son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Konuya ilişkin en yetkili isim olan Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi. İşte, 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum...Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.eclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündeme gelmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Hamza Dağ, 29 Ekimde emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.