Emekliye ek zam var mı? 2023 Ekimde emekliye zam var mı? | Son dakika memur emeklilerine müjde! Tayyip Erdoğan açıkladı

Emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne kadar olacak soruları 2023 Temmuz zammından bu yana yanıt arıyor. Konu hakkında araştırmalar sürerken emekli zammı düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Bu gelişme sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını araştırmaya koyuldu. Hatırlanacağı üzere Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak zam oranı enflasyon rakamları ve refah payı dahil yüzde 25 olarak belirlenmiş ve bu oran kök aylıklara uygulanmıştı. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? İşte, Emekli maaşı ek zam 2023 son dakika gelişmeleri...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;"Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık.Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadelerini kullandı.En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.Bu tabloya göre;SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.