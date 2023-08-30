EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA AĞUSTOS 2023 | Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Emekli maaşı ek zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, SSK, Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip edilemeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliye zam konusunda, "Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekliye ek zam verilecek mi? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek, ek zam ne zaman yapılacak?" İşte 2023 Temmuz ek zammı ile emekli maaşı tablosu..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.Geçtiğimiz haftalarda "Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." sözlerini kullanmıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dediEn düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli kök aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.Bu tabloya göre;SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.Merkez Bankası'nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.