Haber Tarihi: 16 Eylül 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 11:03

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? | Emeklilere 29 Ekimde ikramiye var mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Abdulkadir Selvi, emeklilere bu yıl bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye verileceğini bildirdi. Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi olup olmayacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhuriyetin 100. yılında ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken ikramiyenin en az 5 bin TL olması bekleniyor. "Emeklilere 29 Ekim 100. yıl ikramiyesi var mı?" Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar? soruları öne çıkan konular arasına girdi. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? | Emeklilere 29 Ekimde ikramiye var mı?
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Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerde gündemde yer alıyor. 29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde, milyonlarca emekli için de ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal medyada gündemde. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı? 
EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.
Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Bu konuya dair resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama yok.

EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.

EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emeklilere 29 Ekimde ikramiye var mı?

İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.


Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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