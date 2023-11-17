Emekliye 5000 TL neden yatmadı? 5000 TL ikramiye neden yatmadı? 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için geri sayım sona erdi. Cumhuriyet'in 100. yılı için tek sefere mahsus emeklilere verilecek olan ikramiyeden dul ve yetim maaşı alanlar ile EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da yararlanabilecek. Ancak hesabına henüz ikramiye yatmamış olan emekliler "5 bin TL neden yatmadı?" sorusunun yanıtını araştırıyor...Ödemeler 11 Kasım'dan itibaren yatmaya başlayacak. 5000 TL ikramiye ödemesi 4 ayrı gün içerisinde gerçekleşecek.SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü;- 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da;- 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da;- 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da,- Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.Henüz ikramiye yatmamış olan emekliler maaş gününe göre ikramiye ödeme tarihini inceleyebilir.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 5 bin lira ikramiye ödeme tarihleri değişkenlik gösteriyor. Tahsis numarasına göre emekliler ödemelerini farklı günlerde olacak.SSK emeklilerinden tahsis numarası 17,18,19 olanlar ödemelerini dün (11 Kasım) aldı. Bugün ise 20,21,22 olanlar ödemelerini alacak.13 Kasım Pazartesi yeni haftanın ilk gününde ise tahsis numarası 23,24,25 ve 26 olanlara ödemeler tamamlanacak.Son olarak ise Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri 14 Kasım'da hesaplara geçecek.Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.5 bin lira ikramiyeler emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Emekliler bankalarının müşteri hizmetleri üzerinden veya telefonlarının mobil bankacılık bölümünden mevcut bakiyeleriyle beraber emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;Ziraat Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 258 00 00VakıfBank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0724Halkbank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400İş Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 724 0724Garanti Bankası Müşteri hizmetleri numarası 444 0 333Akbank Müşteri Hizmetleri numarası (0212) 444 25 25Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü17,18, 19 olanlar için 11 Kasım20, 21, 22 olanlara 12 Kasım23, 24, 25, 26 olanlara 13 KasımBağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:14 Kasımİkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.