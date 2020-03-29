Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı

Son dakika haberlerine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı
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29 Mart 2020 09:34
Son dakika haberlerine göre, Son dakika haberlerine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

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