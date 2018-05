Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi var mı?

Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, "Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor" ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım; "Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey." dedi.Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimzi, şehit yakınlarımız var. Devletten emeklilik dışında maaş alanlar bunlara da her yıl Ramazan Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere birer bayram ikramiyesi vereceğiz.Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek.RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİEMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALIATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS 2018 CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBERAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMARAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZARKURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİKURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALIKURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBAKURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBEKURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMAZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBECUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 2018 29 EKİM 2018 PAZAR PAZARTESİ