Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar? Ne zaman yatar?

Yaklaşık 12 milyon emekli, yılda 2 defa bayram önceleri ikramiye alıyor. Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatması bekleniyor...

29 Haziran 2020 14:08
Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar? Ne zaman yatar?
31 Temmuz' 2020de başlayacak Mübarek Kurban Bayramı öncesi 12 milyon emekli ikramiyelerinin de hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kaç para olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?

Sözcü'nün haberine göre; Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 1000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL yatırılması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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