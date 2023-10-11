Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 17:37

Emeklilere 5000 lira verilecek mi? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, verilecek?

Emeklilere 5000 lira verilecek mi? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, verilecek? Emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. Yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle emekli vatandaşların hesaplarına, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL yatırılacak. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak, kimler faydalanacak? Dul ve yetimler 5000 TL alacak mı, verilecek mi? Dul ve yetimlere 5000 TL ikramiye var mı?

Emeklilere 5000 lira verilecek mi? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, verilecek?
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Emeklilere 5000 lira verilecek mi? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklama ülkenin gündemine oturdu. Özellikle milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ifadeler kullanan Erdoğan Kasım ayında bütün emeklilerin hesaplarında şartsız 5.000 TL yatacağını açıkladı. Fakat bunun için bir kriter olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan fiilen çalışan vatandaşların bu ödemeden yararlanamayacağını belirtti. İşte detaylar…
EMEKLİYE 5 BİN LİRA NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Buna göre 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceği söylenebilir.

EMEKLİYE 5000 TL KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak olan 5 bin liralık tutardan fiilen çalışmaya devam edenlerin yararlanamayacağını belirtti. Bu kapsamda fiilen çalışan emekliler 5 bin lira ödeme alamayacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeneceğini açıkladı. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hakediş oranına göre ödemeden yararlanacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi. Çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.

12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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