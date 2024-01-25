Haber Tarihi: 25 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:59

Emekli zammı meclisten geçti mi? Emekli ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Emekli zammı meclisten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları arasında oluşan maaş farklarını kapatmak için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 10 bin lira yükseltildi. Emekli maaşını almaya başlayan vatandaşlar emekli maaşı farkları ne zaman yatacak merak ediyor. Emekli maaş farkları 26 Ocak'tan itibaren yapılacağı açıklandı. Peki, emekli zammı meclisten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Emekli zammı meclisten geçti mi? Emekli ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
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Emekli zammı meclisten geçti mi, Resmi Gazete'de yayımlandı mı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihleri arasında, BAĞ-KUR emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşlarını alacaklar. SSK emeklileri refah payı hariç olmak üzere zamlı maaşlarını 17 Ocak itibariyle almaya başladı.

Meclis'te yapılacak ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleri sonrasında oluşacak maaş farkları, emekli memurlar gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu süreçte emeklilerin hak kaybı yaşanmayacak. Ocak ayı farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlarla ödenecek ve temmuz ayında maaşlar, 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak. Yani düzenlemeler 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

SGK, çalışmalarını sürdürüyor ve yetişmesi durumunda maaş farkları 29-31 Ocak tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle: "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL'dir.

26 OCAK GÜNÜ ÖDENMEYE BAŞLANACAK

5434 sayılı T.C . Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

EMEKLİ EK ZAMMI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılması ve en düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarılması ardından maaş farkının ne zaman yatacağı belli oldu. SSK emekliler 17-25'i arasında Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak 2024 tarihinde maaşlarını alıyor, karar meclisten geçtiğinde emekliler maaşların almış olduğu için zam farkları ayrıca ödenecek.
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