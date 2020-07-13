Emekli sandığı bayram ikramiyesi, Kurbanda emekli ikramiyesi ne zaman?

Emekli bayram ikramiyesi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Kurban bayramında SSK'lı emekliler 17-26 Temmuz tarihleri arasında, BAĞKUR'lu emekliler ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık maaş ödeme günlerinde emekli ikramiyelerini alabilecekler. Temmuz ayı emekli aylık farkı da Ağustos ayında ödenecek. Emekli sandığı bayram ikramiyesi, kurbanda emekli ikramiyesi ne zaman gibi bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.

13 Temmuz 2020 08:04
Emekli sandığı bayram ikramiyesi, Kurbanda emekli ikramiyesi ne zaman?
Merakla beklenen soru cevabını buldu ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kurban bayramında emekli ikramiyesi, emekli bayram harçlığı, emeklilere bayram maaşı, emekli maaşı bayram gibi bilgiler yoğunlukla aratılıyor. Bayram günlerinde emekliler maaşlarını alarak girebilmeyi diliyor bu sebeple emekli ikramiyesi, emekli maaşı bayram konuşarında hareketlilik yaşanıyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.



EMEKLİ MAAŞI KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİH?

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramında emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı resmi olarak açıklanmadı ancak geçen yılki gibi 1000 TL olması bekleniyor.

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