Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 2023

Milyonlarca emekli ve memur maaş farklarına ilişkin detayları merak ediyor. TÜİK tarafından yapılan duyuruda aralık ayı enflasyon açıklamları sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu. Memur ve SSK - Bağ-Kur emekli zam farkının ödeme tarihi ise beraberinde gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruyu ve yüzde 30 zam farkının ne zaman hesaba yatacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte emekli ve memur zam farkının ödeneceği tarih...Memurlar normal şartlar halinde zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Fakat yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların hala devam etmesi sebebiyle zamlı maaşlar 15 Ocak tarihine yetişmedi.Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ile enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında bir zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı en geç bir hafta veya 8 gün içinde ödenecek.AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili basın açıklaması yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 oranında zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili olarak "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 oranında zamlı alacağını, birkaç gün sonra ise kalan 13.52 puanlık kısmının hesaplara yatırılacağını söyledi. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" ifadelerini kullandı.Memur ve emekli maaş farklarının 20 Ocak 2023 Cuma günü ya da önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.SSK ve Bağ-kur emeklileri için ise durum farklı. Emekliler ocak zammını 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30 oranındaki zammı alması mümkün.