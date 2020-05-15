Emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

﻿Emekli maaşı ödemesi Ramazan bayramı gelmeden ödenecek. Bunun sebebi Ramazan ayına denk gelen günler ve 19 Mayıs'ın resmi tatil olması sebebiyle olacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktarmıştı.



BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.



4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.



Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.



4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta;



EMEKLİ MAAŞI VİDEO



BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDENDİ



Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı.



Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.



İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.



EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA



Emekli maaşı hesaplamak isteyen ya da emekli maaşını sorgulamak isteyen binlerce vatandaş, bu soruya en net ve doğru cevabı arıyor. Milyonlarca emeklinin maaşıyla ilgili sorguladığı tüm bilgileri bu haberde derledik.



Bir emekli emekli maaşını nasıl sorgulayabilir? Peki emekli maaşı hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor. İşte emekli maaşıyla ilgili tüm detaylar bve bilgiler.



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Sosyal Güvenlik Kurumu e-SGK Uygulaması | İnternet alt yapısı gelişiminin devleti ilgilendiren bürokratik işlemlere kadar uzanması ile, SGK ve SSK gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren hizmetler sunan ve önemli görevleri olan kurumlar da internet ortamında hizmet vermeye başladı. SGK ve SSK emeklilerini en çok ilgilendiren konulardan biri ise emeklilik maaşı hesaplama ve sorgulama. Oluşturulan e-SGK uygulamasında dakikalar içerisinde diğer emeklilik işlemleri ile beraber emeklilik maaşı işlemleri de yapılabiliyor ve emekliler hangi döneme ait emekliliklerine göre ne kadar maaş alabileceklerini öğreniyorlar.



SSK emeklileri, SSK emekli maaşlarını hesaplarken, T.C. kimlik numaralarını, nüfusa kayıtlı oldukları il, doğum tarihi, baba adı gibi kimlik bilgileri ve SSK sicil bilgilerini uygulamada kullanıyor. E-devlet kapısı da emeklilerin birçok işlem yapabildiği ortamlardan biri. E-devlet girişini T.C. kimlik numarası ve PTT'den alınabilecek şifre ile yaptıktan sonra, SSK, Emekli Sandığı emeklileri, Bağ-Kur emeklileri emekli maaşı sorgulama ve hesaplama işlemlerini e-devlet aracılığı ile yapıp diğer emeklilik işlemlerini de halledebiliyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu 4A, 4B ve 4C Sorgulamaları | 4A emekli grubu SSK'ya prim ödeyip, bir sektörde sözleşmeli olarak çalışmış kişilerden, 4B emekli grubu Bağ-Kur'a prim ödeyen ve kendi için serbest çalışmış olan kişilerden, 4C ise eskiden emekli sandığına bağlı olan devlet memurlarından oluşur ve bütün bu gruplar SGK altında birleştirilip düzenlenmiştir.



SGK 4A grubu emeklisi iseniz, https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/



Sorgulamalar sonucu ortaya çıkan emeklilik maaşı, sorgulama yapılan gün emeklilik talep edilmiş gibi kabul edilerek hesaplanmaktadır. 5400 günden az kayıtlı güne sahip olan ve bilgilerini eksiksiz girmeyen kişilerin emeklilik maaşı sorgulanamaz. Yapılan sorgulama asıl sorgulama değildir, doğru hesaba yakın bir sonuç verir.



SGK 4B grubuna bağlı iseniz, T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra, esnaf veya tarım grubundan birini seçip güvenlik kodunu girerek emeklilik maaşınızı öğrenebilirsiniz.



SGK 4C grubuna bağlı iseniz,



Emekliler ve SSK Bağkur emeklileri bayramdan önce maaşlarının yatacağı açıklandı. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaparak tarihleri verdi. Selçuk açıklamasında "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaşmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı. Bu gelişmelerin ardından SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta;Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı.Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.Emekli maaşı hesaplamak isteyen ya da emekli maaşını sorgulamak isteyen binlerce vatandaş, bu soruya en net ve doğru cevabı arıyor. Milyonlarca emeklinin maaşıyla ilgili sorguladığı tüm bilgileri bu haberde derledik.Bir emekli emekli maaşını nasıl sorgulayabilir? Peki emekli maaşı hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor. İşte emekli maaşıyla ilgili tüm detaylar bve bilgiler.İnternet alt yapısı gelişiminin devleti ilgilendiren bürokratik işlemlere kadar uzanması ile, SGK ve SSK gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren hizmetler sunan ve önemli görevleri olan kurumlar da internet ortamında hizmet vermeye başladı. SGK ve SSK emeklilerini en çok ilgilendiren konulardan biri ise emeklilik maaşı hesaplama ve sorgulama. Oluşturulan e-SGK uygulamasında dakikalar içerisinde diğer emeklilik işlemleri ile beraber emeklilik maaşı işlemleri de yapılabiliyor ve emekliler hangi döneme ait emekliliklerine göre ne kadar maaş alabileceklerini öğreniyorlar.SSK emeklileri, SSK emekli maaşlarını hesaplarken, T.C. kimlik numaralarını, nüfusa kayıtlı oldukları il, doğum tarihi, baba adı gibi kimlik bilgileri ve SSK sicil bilgilerini uygulamada kullanıyor. E-devlet kapısı da emeklilerin birçok işlem yapabildiği ortamlardan biri. E-devlet girişini T.C. kimlik numarası ve PTT'den alınabilecek şifre ile yaptıktan sonra, SSK, Emekli Sandığı emeklileri, Bağ-Kur emeklileri emekli maaşı sorgulama ve hesaplama işlemlerini e-devlet aracılığı ile yapıp diğer emeklilik işlemlerini de halledebiliyor.4A emekli grubu SSK'ya prim ödeyip, bir sektörde sözleşmeli olarak çalışmış kişilerden, 4B emekli grubu Bağ-Kur'a prim ödeyen ve kendi için serbest çalışmış olan kişilerden, 4C ise eskiden emekli sandığına bağlı olan devlet memurlarından oluşur ve bütün bu gruplar SGK altında birleştirilip düzenlenmiştir.SGK 4A grubu emeklisi iseniz,bağlantısı üzerinden SSK sicil numarası, Nüfusa kayıtlı olunan il, doğum tarihi, SSK sicil numarası ve T.C. kimlik no gibi bilgileri girerek emeklilik maaşınızı kolayca sorgulayabilirsiniz.Sorgulamalar sonucu ortaya çıkan emeklilik maaşı, sorgulama yapılan gün emeklilik talep edilmiş gibi kabul edilerek hesaplanmaktadır. 5400 günden az kayıtlı güne sahip olan ve bilgilerini eksiksiz girmeyen kişilerin emeklilik maaşı sorgulanamaz. Yapılan sorgulama asıl sorgulama değildir, doğru hesaba yakın bir sonuç verir.SGK 4B grubuna bağlı iseniz, T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra, esnaf veya tarım grubundan birini seçip güvenlik kodunu girerek emeklilik maaşınızı öğrenebilirsiniz.SGK 4C grubuna bağlı iseniz, https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do belirtilen linkte derece, kademe, ek gösterge, hizmet yılı, ayı, kıdem yılı ve ikramiye yılı, aylık tarihi, pay ve payda gibi bilgileri doldurarak hesapla seçeneğine tıklarsanız emeklilik maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

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