EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023? | Emekli maaşı ayın kaçında yatacak? SSK Bağkur tahsis numarasıyla maaş günü sorgula

Emekli maaşı ödeme tarihleri Haziran ayının sonlarına gelirken sorgulanıyor. Mayıs ay emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu ile emekli maaşı ödeme tarihi, emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşı ödemeleri her ay tahsis numarasına göre belirli günlerde hesaplarına geçiyor. Emekli maaşı ödeme tarihleri tahsis numarasına göre belli oldu. Peki Haziran ayı emekli maaşları ne zaman yatar? SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında hesaplara geçecek? İşte tahsis numarasına göre emekli aylığı ödeme günleri...Emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son hanesine göre değişiklik göstermektedir. SSK ve Bağkur'a göre değişklik gösteren tarihlerde, emekli olmaya hak kazanmış kişilerin hesabına hükümet tarafından ödemeler yapılır.SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen emekli maaşları şu tarihlerde yatırılıyor:Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mayıs Çarşamba günüTahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Mayıs Perşembe günüTahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Mayıs Cuma günüTahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Mayıs Cumartesi günüTahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Mayıs Pazar günüTahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Mayıs Pazartesi günüTahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Mayıs Salı günüTahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Mayıs Çarşamba günüTahsis numarası son rakamı 2 olanlar 25 Mayıs Perşembe günüTahsis numarası son rakamı 0 olanlar her ayın 26 Mayıs Cuma günü maaşlarını alıyor.Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar 25 Mayıs Perşembe günü,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 Mayıs Cuma günü,Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar 27 Mayıs Cumartesi günü,Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28 Mayıs Pazar günü maaşlarını alıyor.SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları Ocak 2022 döneminden itibaren Cumartesi gününe rastlaması halinde Cumartesi günü, Pazar gününe rastlaması halinde ise Pazar günü ödenmektedir. Öte yandan dini bayramlardan önce ve maaş yatış tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde maaşlar, daha erken yatırılabilmektedir.