Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi, ödenecek mi 2023

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Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? Emekli maaşı ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emekliler maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırmaya başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyurdu. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi 2023? İşte emekli maaş ödemelerinde son durumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamayı yaptı: "2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağını belirtti.SSK emekli maaşları;Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'daÖdeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde verilecek.Bağ-Kur emekli maaşları ise;Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'daÖdeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.Emekli bayram ikramiyesi ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanmış olan eşe 1000 TL, yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 500 lira bayram ikramiyesi verilecek.Şehit yakınları ve gazilerSSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileriVazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Ölüm aylığı alanlarŞeref aylığı alanlarSosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Geçici köy korucularıKore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu?Şampiyon sporcular,Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller