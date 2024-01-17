Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 memur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli maaşlarına enflasyonun belli olması ile birlikte ocak zammı yapıldı. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 memur ve emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Kabine Toplantısı Kararının ardından ise emekliye ek zammın yüzde 5 olarak uygulanacağı açıklandı. Memur maaş farkları 15 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanırken gözler emekli maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. Zamlı emekli maaşları ve zam farklarının ödeme tarihleri de belli oldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK-Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri nedir?



ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.



MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?



Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.



17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.



İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;



4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ



Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,



EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK?



Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşı ek zammının hesaplara ne zaman yatırılacağını şu sözlerle açıkladı: Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşı ek zammının hesaplara ne zaman yatırılacağını şu sözlerle açıkladı:



"İlk maaşların ise şubat ayı emekli maaşlarına ilave olarak ekleneceğini düşünüyorum. Bu maaş takvimine yetişmeyecektir. Zaten memur emeklisi ayın ilk haftası, SSK ve Bağkur emeklisi ise ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Bugün daha Kabine'den çıkacak ve Meclis'e gidecek, sürecin ilerlemesi ocak maaşlarına yetişmez.



Ocak maaşları ile alakalı fark olarak şubat maaşlarına ilave edileceği söyleniyor. Bu nedenle emeklilerin hiçbir kaybı olmayacaktır. Zaten zam farklarını şubat ayında alacaklardır."

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