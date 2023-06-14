Emekli bayram ikramiyesi son dakika 2023: Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekliler ikramiye ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, 2023 yılında 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak? İşte detaylar...Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuya dair detaylar açıklandı. Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı Nisan ayının 21'inde idrak edilmiş ve ikramiyeler, emeklilerin hesaplarına 17-19 Nisan'da yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de benzer tarihler belirleneceği düşünülürken ikramiyelerin 24-26 Haziran'da yatırılması bekleniyor.Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, zamlı emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltmişti. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, emekli maaşları hangi tarihte yatacak?" İşte 2023 emekli maaşının hesaba ödeneceği tarih...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için gün sayan emekliler, tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini sorgulamaya başladı. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri;Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.