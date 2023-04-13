Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 13:12 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 13:12

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023, en düşük emekli maaşına gelen zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı tutarı için binlerce emekli, nisan ayı maaşlarının yatmasını bekliyor. Öte yandan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlar, yarın hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen ve ek bir gelir sağlayan emekli bayram ikramiyesi milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyor. Emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına ödenecek olan Emekli maaşı bayram ikramiyesi 14-19 Nisan tarihlerinde yatacak. SSK emeklileri bayram ikramiyesini 14 Nisan tarihinden itibaren, Bağ-Kur emeklileri ise 17 Nisan tarihinden itibaren bayram ikramiyesi ödemelerini alabilecek. Peki, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? EYT bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2023?
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emekli, zamlı emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde emekli bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltmişti. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ödemeleri ve bayram ikramiyeleri, bayram nedeniyle öne çekildi. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek, emekli maaşları hangi tarihte yatacak?" İşte 2023 emekli maaşının hesaba ödeneceği tarih...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 2023
Emekli ikramiyelerinin önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşte emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler…

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;


-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.
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