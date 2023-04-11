Haber Tarihi: 11 Nisan 2023 12:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 12:11

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Milyonlarca emekli, emekli bayram ikramiyesinin yeni tutarı ve ödeme günlerini araştırılıyor. Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesinin ödeme günlere SSK ve Bağ Kur olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri nisan ayı içerisinde yapılacak. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023 - Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
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Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi 2023 yılında da verilecek. Maaş zammı sonrası da beklentileri karşılanmayan emekliler "emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan bayramı öncesindeki hafta ödenecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihleri arasında ödenecek.

SSK'dan aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde yatırılacak.

Bağ-Kur çerçevesinde aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan tarihinde verilecek.

Emekli Sandığı çerçevesinde aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı nisan ayı için SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecek.



BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BAYRAM İKRAMİYESİ

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

* Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde ödenecek.

* Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ

* Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihinde ödenecek.

 
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