Emekli bayram ikramiyeleri (1000 TL) ne zaman yatar?

Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yaklaşık 12 buöuk milyon emekli bu soruya cevap arıyor. Tam tarihi bilmeyen yüz binlerce emekli yeni hafta ile birlikte araştırmalarını sıklaştıracak. İşte konuya ilişkin detaylar...Emekli bayram ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamadaBuna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri" ifadelerini kullandı.