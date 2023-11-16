Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 17:28 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 17:28

Emekli 5000 TL neden yatmadı, ne zaman yatacak? 5000 TL ikramiye neden yatmadı? 2023

Emekli 5000 TL neden yatmadı, ne zaman yatacak? 5000 TL ikramiye neden yatmadı? soruları gündemde. Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceği duyurulmuştu. 12,2 milyon emekliyi kapsayacak olan ikramiyenin ödemesi 11 Kasım'da başladı. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Emekli 5000 TL neden yatmadı, ne zaman yatacak? 5000 TL ikramiye neden yatmadı? 2023
Abone Ol
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için geri sayım sona erdi. Cumhuriyet'in 100. yılı için tek sefere mahsus emeklilere verilecek olan ikramiyeden dul ve yetim maaşı alanlar ile EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da yararlanabilecek. Ancak hesabına henüz ikramiye yatmamış olan emekliler "5 bin TL neden yatmadı?" sorusunun yanıtını araştırıyor...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NEDEN YATMADI?
Ödemeler 11 Kasım'dan itibaren yatmaya başlayacak. 5000 TL ikramiye ödemesi 4 ayrı gün içerisinde gerçekleşecek.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da;

- 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da;

- 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da,

- Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek.

Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.


Henüz ikramiye yatmamış olan emekliler maaş gününe göre ikramiye ödeme tarihini inceleyebilir.

ÖDEMELER BUGÜN BAŞLADI

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım

İLK KEZ CUMHURBAŞKANI DUYURDU
İkramiyeyi ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duyurmuştu. Erdoğan; "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon fragmanı Gündem Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon fragmanı
Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü Sivasspor Sivasspor'da Samba Camara'ya sürpriz doğum günü
Bihter filmi ne zaman yayınlanacak? Bihter filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak? Gündem Bihter filmi ne zaman yayınlanacak? Bihter filmi nerede, hangi platformda yayınlanacak?
Balotelli dizinden ameliyat edildi! Adana Demirspor Balotelli dizinden ameliyat edildi!
Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu Milli Takım Almanya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı Spor Toto 3. Lig Balıkesirspor'da İsmail Cem Cambaz dönemi başladı
Mehmet Büyükekşi: 'Avrupa'nın en genç milli takımıyız' Beşiktaş Mehmet Büyükekşi: "Avrupa'nın en genç milli takımıyız"
Altay'da Efe sevinci Spor Toto 1. Lig Altay'da Efe sevinci
Ehliyet yenileme ücreti ve fiyatları (2023 Ehliyet sınavı harcı) Gündem Ehliyet yenileme ücreti ve fiyatları (2023 Ehliyet sınavı harcı)
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İsmail Kartal'ın biletini kestiği iki yıldız
2
Arda Turan, akreditasyon cezalarıyla Türk spor tarihine geçti
3
Galatasaray'dan Ndombele için randevu talebi!
4
İlkay Gündoğan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması!
5
Rio Ferdinand: "Kane'i görünce midem bulanıyor"
6
Bayern Münih'ten Mbappe sürprizi!
7
Galatasaray'ın gözdesi Emil Breivik'te flaş gelişme!

SON HABERLER

yukarı ok