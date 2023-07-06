Emeka Eze Gaziantep FK yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.
Güneydoğu temsilcisi geçtiğimiz yılın 2.yarısını İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Eyüpspor'un golcüsü Emeka Eze transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Gaziantep, bu transferde son aşamaya geldi.
Kontratının son yılına giren 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, sezona Spor Toto 1. Lig'de Eyüp'te başlayıp, 18 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.
Ardından devre arasında Süper Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandı. Boğalar'da 15 maçta 4 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında büyük rol oynadı.
Güneydoğu temsilcisi geçtiğimiz yılın 2.yarısını İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Eyüpspor'un golcüsü Emeka Eze transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Gaziantep, bu transferde son aşamaya geldi.
Kontratının son yılına giren 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, sezona Spor Toto 1. Lig'de Eyüp'te başlayıp, 18 maçta 6 gol, 2 asist yaptı.
Ardından devre arasında Süper Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandı. Boğalar'da 15 maçta 4 gol, 2 asistle takımının ligde kalmasında büyük rol oynadı.