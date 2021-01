Embiid'den, Smart'ın iddialarına cevap!: "Marcus bıraksın bu işleri!"

Boston Celtics guardı Marcus Smart, Philadelphia 76ers'ın dün gece Celtics'e karşı 117-109 galibiyete ulaştığı maçta 76ers yıldızı Joel Embiid'in oyun tarzı hakkında bazı şikayetlerde bulundu.



Smart, hakemlerin takımlar arasında eşit şekilde faul çalmadığını öne sürdü:



"Böyle olunca oynamak zor yani. Özellikle de birçok pozisyonda ellerimizi kaldırmamıza rağmen, (Embiid) çırpınıp faulü alınca ve sonra bizim çocuklar diğer tarafta aynı şekilde çembere gidip temas aldıklarında, düdük çalınmadığı zaman...



Ben onun yerinde olsam, yani ben de her bana dokunduklarında serbest atış çizgisine gitsem, ben de her seferinde aynısını yapardım. Tek başınıza 21 serbest atış denediğinizde ve öbür tarafta da faul yapmanıza izin verdiklerinde, haliyle bizim de ritme girmemiz biraz zor oluyor."



"MARCUS MU BANA 'ÇIRPINDI' DİYOR?"



Embiid, Smart'ın oyunuyla ilgili değerlendirmesine karşı çıkarken, Celtics guardına karşı aynı eleştirileri yaptı:



"Marcus Smart mı bana çırpındığımı söylüyor? Bıraksın bu işleri. Eminim ki kendinin ve oyununun farkındadır. O da aynı şeyi sürekli yapıyor. Ben çok yaptığımı sanmıyorum. Yani, basketbol izliyorsanız ve maç içinde bunlara gerçekten dikkat ediyorsanız, eminim bunu hepimiz görürüz.



Bana yapılan her faul, fauldü. Oyun fiziksel bir oyun. Diğer takımlar bana karşı ekstra fiziksel olmaya çalışıyor. Ve ben de onların savunma biçimlerinden faydalanarak, daha akıllı davranıyorum.



Buna isterseniz basketbol IQ'su deyin, ne derseniz deyin. Eğer elinizi oraya koyarsanız, ben de bundan faydalanıp çizgiye giderim. Çünkü çok iyi bir serbest atışçı olduğumu ve bu şekilde maçı daha kolay kazanabileceğimizi biliyorum."



Embiid dün gece 21 serbest atış denemesinden 17'sinde isabet bulmuş ve 42 sayı kaydetmişti.



İki takım, Cuma günü Philadelphia'da tekrar karşılaşacak.