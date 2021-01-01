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Embiid'den James Harden'a övgü!: "Harika bir iş çıkardı!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezon oyun tarzını Brooklyn Nets'e adapte eden yıldız oyuncu James Harden'a, bu sebepten övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezon oyun tarzını Brooklyn Nets'e adapte eden yıldız oyuncu James Harden'a, bu sebepten övgüde bulundu.

Embiid, Brooklyn ekibindeki rolünde harika bir iş çıkardığını iddia ettiği Harden'ın artık bir skorerden çok, bir oyun kurucu olduğunu belirtti.

Embiid, ESPN yazarı Zach Lowe'un "The Lowe Post" podcast'inde şunları söyledi:

"Etkisi büyük oldu. Houston'da işlerin sona erme şekli tabii ki talihsizdi. Ancak kendisinin, özellikle de oyun tarzını birçok yönden değiştirmesi gerektiğini göz önüne alırsak, buna rağmen dominant olduğunu, o Brooklyn ekibini taşıdığını ve point guard pozisyonunda oynayarak, gerekeni yaptığını gördüm.

Maç başına 25-30 şut atmaktan, bir oyun kurucu olmaya evrildi ve bu rolde gerçekten harika bir iş çıkardı."

Nets ile 34 maçta forma giyen Harden, bu sezon maç başına 25.4 sayı, 10.9 asist ve 8.0 ribaund ortalamaları ile mükemmel bir performans sergilemişti.


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