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Embiid: "Vücudumu riske edeceğim, her şeyimi vereceğim"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, dizindeki sakatlıkla "oynamaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, dizindeki sakatlıkla "oynamaya devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Sağ dizinde menisküs yırtığı ile oynayan Embiid, Atlanta Hawks'a karşı dün gece oynadığı playoff yarı finalleri serisi 2. maçını, 39 sayı ve 9 ribaund ile tamamlamıştı.

Hawks'a karşı alınan 124-128'lik yenilgi sonrası Embiid, durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Yırtık bir menisküsle oynamak kolay değil. Tek yapmam gereken, durumu yönetmeye devam etmek, elimden gelenin en iyisini yapmak ve mümkün olduğunca fazla görerek, çok fazla şişmediğinden emin olmak. Açıkçası, acısı hep olacak, bu da normal.

Ama tüm mesele, kazanmak için ne gerekiyorsa yaparak, bu durumu yönetebilmek. Çünkü hedefim şampiyonluk. Bunun gerçekleşmesi için vücudumu riske edeceğim ve her şeyimi vereceğim."

Serinin ikinci maçı, Salı gecesi TSİ 02:30'da oynanacak.


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