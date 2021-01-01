Embiid ve Jokic, NBA'de Ayın Oyuncuları seçildiler!

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid ve Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, Ocak ayı için sırasıyla Doğu ve Batı Konferansları'nda Ayın Oyuncusu ödüllerini kazandılar.



Embiid, 12 maçta 28.9 sayı, 10.8 ribaund ve 1.3 blok ortalamaları ile oynarken, Jokic ise 16 maçta 27.3 sayı, 11.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları yakaladı.



Philadelphia ve Denver ekiplerinin ikisi de, 11-5'lik bir seriyle ayı kapattılar.



Embiid'in bu esnada en iyi performansı 12 Ocak'ta Miami Heat'e karşı alınan 137-134'lük galibiyette geldi. Kamerunlu oyuncu 45 sayı, 16 ribaund, 5 top çalma ve 4 asistle oynamıştı.



Jokic ise, Ocak ayını güzel bir performansla kapattı. Rudy Gobert ve Utah Jazz karşısında Nuggets 128-117 galibiyet alırken, Joker 47 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı.



Nuggets ve Sixers'ın yolları 9 Ocak'ta kesişmiş ve Denver 115-103 galibiyetle ayrılmıştı. Ancak Embiid bu maçı kaçırmış ve Jokic ile karşılaşma fırsatını yakalayamamıştı.



