Philadelphia 76ers, yıldız oyuncuları Joel Embiid ve Paul George'un, diz sakatlıkları nedeniyle bu gece Milwaukee Bucks'a karşı takımın sezon açılış maçında oynamayacağını duyurdu.



Embiid'in sezonun ilk haftasında kadro dışı kalacağı, George'un ise hafta içinde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.



Milwaukee ziyaretinden sonra 76ers, sırasıyla Cuma ve Pazar günü Toronto Raptors ve Indiana Pacers'a karşı maçlar için yola çıkacak. Ekip, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Detroit Pistons'ı ağırlayana kadar ise bir daha maç oynamayacak.



Embiid, takımın cerrahi olarak onarılan sol dizindeki sakatlığın iyileşme süreci yönetimi olarak adlandırdığı durum nedeniyle takımın hiçbir hazırlık maçında forma giymemişti. 30 yaşındaki pivot, normal sezonun iki ayını kaçırırken Şubat ayında menisküsünü onarmak için bir prosedür geçirmişti.



New York Knicks'e karşı Philadelphia'nın ilk tur playoff serisi için dönen Embiid, Paris'teki Yaz Oyunları'nda ABD Milli takımında forma giymeden önce 3. maçta 50 sayılık bir performans sergilemişti.



76ers başantrenör Nick Nurse, eski MVP'nin ABD'nin Olimpiyatlarda altın madalya kazanmasına yardımcı olduktan sonra hiçbir aksilik yaşamadığını belirtti.



76ers ile serbest oyuncu döneminde dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan George ise, 14 Ekim'de Atlanta Hawks'a karşı oynanan hazırlık maçında sol dizini esnetmişti. Daha sonraki tıbbi görüntülemelerde kemik çürüğü olduğu doğrulanan George'un en az bir hafta parkelerden uzak kalması bekleniyordu.



