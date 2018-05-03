Embiid: "Üç dört yıl önce ligin maskarasıydık, o zaman neredeydiniz?"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Philadelphia ekibinin "Ligin maskarası" olduğu günleri unutmadığını ve bugünkü taraftarların, o zaman nerede olduklarını merak ettiğini söyledi.
Embiid, Sixers hayranlarının desteğine sahip olmaktan mutluluk duymasına rağmen, herkesin birkaç yıl önce nerede olduğunu merak ediyor.
24 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu: "Aklım her zaman üç, dört yıl önce kimsenin etrafımızda olmadığı ve konuşmadığı döneme gidiyor. Her yeni bir şey olduğunda 'Güzel' diyorum, ama millet üç ya da dört yıl önce neredeydi? "Üç dört yıl önce bütün NBA'in maskarası olmamızdan dolayı bir kinim var. Şimdi de buradayız ve herkes bizi konuşuyor. Şimdi buradayız, herkes bizi konuşuyor. Bunun bir fark yarattığını düşünmüyorum. (Philadelphia'nın basketbol ikonu) Sonny Hill her zaman şunu der; "Asla çok yükselme, çok da alçalma, her zaman dengeni korumalısın."
Serinin 2. maçı, bu gece Boston'da TSİ 03.30'da oynanacak.