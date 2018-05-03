Embiid: "Üç dört yıl önce ligin maskarasıydık, o zaman neredeydiniz?"

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Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Philadelphia ekibinin "Ligin maskarası" olduğu günleri unutmadığını ve bugünkü taraftarların, o zaman nerede olduklarını merak ettiğini söyledi.Embiid, Sixers hayranlarının desteğine sahip olmaktan mutluluk duymasına rağmen, herkesin birkaç yıl önce nerede olduğunu merak ediyor.24 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:Serinin 2. maçı, bu gece Boston'da TSİ 03.30'da oynanacak.