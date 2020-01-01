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Embiid, "Tyronn Lue'yu istemedi" iddialarını yanıtladı

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımın yeni başantrenör olarak Tyronn Lue'yu işe almasından yana olmadığına dair iddialara yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımın yeni başantrenör olarak Tyronn Lue'yu işe almasından yana olmadığına dair iddialara yanıt verdi.

The Athletic'den Bill Oram ve Joe Vardon, Embiid'le ilgili söylentiyi şu şekilde belirtmişlerdi:

"NBA'deki kaynaklar, Sixers'ın yıldızı Joel Embiid'in Lue'yu taktiksel nedenlerden ve 'Simmons'ın adamının işi almasını' istemediğinden ötürü koç olarak gelmesini istemediğini söylediler."

"Simmons'ın adamı" tabiri, Lue'nun Simmons'ı temsil eden menajer Rich Paul ile olan bağlantısı üzerineydi.

Embiid, şu yanıtı verdi:

"Kontrolümde olan şeylere odaklanmak gerek. Ben her gün işimi yapmaya çalışıyorum. Bu adamlar bunun için bana çok güveniyorlar. Ben genel menajer değilim, ön büroda değilim, bu yüzden benimle hiçbir ilgisi yok."


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