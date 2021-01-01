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Embiid: "Turner'ı, lige geldiğimden beri domine ediyorum"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Indiana Pacers pivotu Myles Turner'a karşı olan eşleşmesini dobra bir dille değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, Indiana Pacers pivotu Myles Turner'a karşı olan eşleşmesini dobra bir dille değerlendirdi.

76ers'ın dün gece Pacers'ı mağlup ettiği maçta Embiid, bir kez daha Turner'a karşı daha iyi bir performans sergiledi.

Karşılaşmayı 24 sayı ve 13 ribaund ile tamamlayan Embiid, maç sonrasında Turner ile olan eşleşmesi hakkında düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

"Saygısızlık olsun diye söylemiyorum, ancak bu, lige geldiğimden beri domine ettiğim bir eşleşme. Kendisi harika bir savunmacı, ligde blok kralı, Yılın Savunmacısı ödülü söz konusu olduğunda adı geçmesi gereken bir isim, ama bu aynı zamanda benim de hedeflerimden biri. Bu eşleşmelerden faydalanmanız gerekiyor, özellikle de Yılın Savunmacısı ödülüne göz diktiğim şu zamanda."

Dün gece 11 sayı ve üç ribaundda kalan Turner, bu sezon uzun zamandır beklenen sıçramasını yapmış olsa da, yine de Embiid'e karşı bir adım öne çıkmayı başaramadı.

Embiid, Pacers pivotuna karşı 28.4 sayı ve 12.6 ribaund ortalamaları yakalıyordu. Turner'ın rakamları ise 8.5 sayı ve 5.2 ribaund şeklindeydi.


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