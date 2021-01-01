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Embiid, tüm yaz dinlendikten sonra "tamamen sağlıklı"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in rehabilitasyon ve dinlenme dolu bir yaz döneminin ardından "tamamen sağlıklı" olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in rehabilitasyon ve dinlenme dolu bir yaz döneminin ardından "tamamen sağlıklı" olması bekleniyor.

2021 playofflarının ilk turunda sağ dizindeki menisküste küçük bir yırtık oluşan Embiid, The Athletic'den David Aldridge'e göre yaz boyunca vücudunu dinlendirdikten sonra tamamen sağlıklı durumda.

All-Star pivot geçtiğimiz sezonu MVP ödülü yarışında ikinci sırada tamamlamıştı ve sakatlığına rağmen, tek ayak üzerinde oynamaya devam ettiği playofflarda sadece tek maç kaçırmıştı.

Aldridge, sonuç olarak Embiid'in normal bir sezon yüküne hazırlandığını bildirdi. Sixers, takas bloğunda görünen Ben Simmons olmasa bile bu sezon Doğu Konferansı'nın üst kısmında kalmayı umuyor.


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